Inzaghi: “Siamo in ritardo”. Mancini: “Riapriamo gli stadi” VIDEO

ROMA - “Sappiamo di essere in ritardo sul mercato ma le cessioni ci stanno bloccando”. Senza troppi giri di parole Simone Inzaghi fa il punto sulla Lazio. A fargli eco dil diesse biancoceleste Igli Tare: “Pereira arriverà entro un paio di giorni e la squadra sarà completata. Quando si chiuderanno i sei o sette innesti che vogliamo finalizzare Inzaghi avrà una rosa ampia”. L'auspicio del ct azzurro Roberto Mancini: "Spero di vedere più gente allo stadio, si gioca all'aperto e non c'è pericolo. Sono passati tanti mesi, credo sia giunto il momento di fare questo passo in avanti". "Credo che questa sia un'indagine seria che necessita di essere svolta con la dovuta serietà”. Così il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, rispondendo ai giornalisti sull'inchiesta relativa all'esame sostenuto da Luis Suarez. Nessuna frattura per Ante Rebic del Milan. (ascolta la video news qua sotto)