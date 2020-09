Lazio, colpo Pereira. Juventus-Napoli a rischio VIDEO

ROMA – La Lazio ha messo a segno un altro colpo di mercato: il centrocampista del Manchester United Andreas Pereira è atteso domani mattina alle 8 alla clinica Paideia. Situazione in evoluzione in casa Genoa dopo l'annuncio di 14 positività tra giocatori e staff si va verso il rinvio della gara contro il Torino. In forse anche la gara tra Juventus e Napoli che ha giocato a Marassi l'ultima gara. “Stop al campionato dopo i casi di positività del Genoa? Non credo, non siamo ancora in queste condizioni". Lo ha detto il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora. (ascolta la video news qua sotto)