Champions League, tutto sui sorteggi VIDEO

ROMA - La 66^ edizione della Champions League è già iniziata con la fase di qualificazione, dai turni preliminari agli spareggi, oggi alle 17 i sorteggi dei gironi a Nyon. Sono 32 le squadre che hanno raggiunto la fase a gironi della nuova edizione. Quattro le italiane presenti: Juventus in prima fascia, Inter, Lazio e Atalanta sono invece in terza. La fase a gironi inizierà il 20 e 21 ottobre 2020, la finale sarà in programma il 29 maggio 2021 a Istanbul. Venerdì 2 ottobre è in programma anche il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2020/21. (ascolta la video news qua sotto)