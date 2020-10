Juve-Chiesa, avanti tutta. Roma e Lazio ultimi colpi VIDEO

ROMA - Juve-Chiesa, avanti tutta. A pochi giorni dal gong del mercato i bianconeri praparano l’ultimo grande colpo. La Fiorentina ha ormai maturato la consapevolezza di perdere il suo gioiello, tanto che ha già identificato in Callejon il sostituto. Ultime frenetiche ore di mercato anche per Roma e Lazio. La squadra giallorossa ha chiuso per Borja Majoral, la Lazio abbraccia Pereira e ufficializza Fares. Oggi alle 13 i sorteggi di Europa League con Roma, Napoli e Milan interessate. Matteo Berrettini fa il suo dovere e diventa il quinto italiano ad accedere al terzo turno nel tabellone del singolare maschile al Roland Garros, aggiungendosi a Jannik Sinner, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia e Lorenzo Sonego. (ascolta la video news qua sotto)