“Sconfitti”. Immobile rischia la stangata VIDEO

ROMA - “Sconfitti”. Questo il titolo che campeggia stamani sulla prima oagina del 'Corriere dello port' oggi in edicola e dedicato alla lunga querelle tra Juventus e Napoli con la gara che ieri alla fine non si è giocata. Dopo il rosso rimediato contro l'inter adesso l'attaccante della Lazio Ciro Immobile rischia una stangatae dunque di restare fermo per tre giornate alla rioersa del campionato. Sconfitta choc per il Liverpool, battuto 7-2 dall'Aston Villa, goleada del Tottenham al Manchester United all'Old Trafford. (ascolta la video news qua sotto)