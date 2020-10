Smalling: “Roma vinciamo”. Lazio, Radu fiori dalla lista A VIDEO

ROMA - “Uno dei miei primi obiettivi era quello di legarmi alla Roma a lungo. Ora diventa quello di vincere un trofeo”. Sono le prime parole del neo acquisto della Roma Chris Smalling. La Lazio ha consegnato le liste dei giocatori per la Serie A e la Champions League: non compare Stefan Radu in lista campionato. Il romeno è presente solo in quella per la Champions League. L'Italia di Mancini affronta questa sera la Moldova per il ranking, per mettere a tacere per un po le polemiche che imperversano nel nostro calcio, allungare la striscia positiva che dura da oltre due anni e 16 partite. Nessuna imoresa: Finisce ai quarti di finale l'impresa di Jannik Sinner al Roland Garros. Il 19enne altoatesino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Nadal col punteggio di 7-6 (7-4) 6-4 6-1. (ascolta la video news qua sotto)