Juve-Napoli, scontro totale. Inter nei guai VIDEO

ROMA – In attesa del Giudice Sportivo infuria la polemica sulla gara Juventus-Napoli. Sulla questoone è intervenuto anche il presidente del Genoa Enrico Preziosi in un'intervista esclusiva al 'Corriere dello Sport': "Questa vinceda è uno spot mortale per il calcio". Il governatore della Campania Vincenzo De luca a gamba tesa: "Le dichiarazioni di Agnelli sono state penose”. La Figc intanto continua ad incassare colpida parte di scienziati, virologi e politici. In vista dell'atteso derby di Milano problem per Conte, sorride Pioli. (ascolta la video news qua sotto)