Juve-Napoli, il giorno del giudizio. Lazio, emergenza totale VIDEO

ROMA – Il giorno del giudizio è arrivato. C'è grande attesa per la sentenza del giudice sportivo sulla gara non disputata tra Juventus e Napoli. La Lazio rischia di ritrovarsi alla ripresa in emergenza totale: anche Mohamed Fares rischia di entrare nella lunga lista degli infortunati. I terreni di Tor di Valle dove dovrebbe nascere lo stadio della Roma passano a Radovan Vitek. Neymar è diventato il secondo capocannoniere della nazionale brasiliana, dopo Pelè, raggiungendo i 64 gol, grazie a una tripletta messa a segno contro il Perù a Lima, superando Ronaldo. (ascolta la video news qua sotto)