Inzaghi: “Voglio la vera Lazio”. Pirlo: “Costruiti per vincere”

ROMA – La Lazio si tuffa in Champions League per dimenticare in fretta le delusioni del campionato: all'Olimpico arriva il Borussia Dortmund. Esordio di Pirlo sulla panchina della Juventus in Champions League, i bianconeri affronteranno la Dinamo a Kiev. La Roma dovrà fare a meno di Smalling anche in Europa League. Bufera social dopo le designazioni arbitrali di Serie B: per la sfida del "Granillo" di Reggio Calabria, infatti, quarto uomo è stato scelto Francesco Fourneau, l'arbitro che è diventato improvvisamente protagonista dopo aver arbitrato la sfida Crotone-Juventus. (ascolta la video news qua sotto)