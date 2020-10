Pirlo: "Ronaldo non gioca". Luca Toni, rapina shock VIDEO

ROMA - "Ronaldo anche in caso di tampone negativo non è disponibile per domani". Lo annuncia il tecnico della Juventus Andrea Pirlo alla vigilia del match contro l'Hellas Verona. Tre banditi armati hanno assaltato e rapinato, nella sua villa di Montale, nel Modenese, il campione del mondo di calcio Luca Toni. Roma in emergenza in difesa: out Smalling e Mancini. Simone Inzaghi ha ufficializzato la lista dei convocati della Lazio per la gara di Serie A contro il Bologna: out Strakosha e Milinkovic. (ascolta la video news qua sotto)