ROMA - La Lazio spezza il digiuno in casa e ritrova la vittoria all'Olimpico contro il Bologna. Ancora una sconfitta per l'Atalanta che cade in casa sotto i colpi della Sampdoria. Il Real Madrid risorge e dopo due sconfitte di fila supera 3-1 il Barcellona nel 'Clasico' della Liga spagnola. La Mercedes conquista la sua dodicesima pole position in altrettante qualifiche disputate nel GP del Portogallo. (ascolta la video news qua sotto)