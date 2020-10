ROMA - Serata maledetta per l'Inter che a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi di Champions non va oltre lo 0-0. Pareggia anche l'Atalanta in casa contro l'Ajax. Lazio in emergenza in vista della gara contro il Bruges e con un presunto focolaio di Covid. La Juventus sfida il Barcellona senza Ronaldo. (ascolta la video news qua sotto)