ROMA - “Bisogna difendere il calcio, quelli che dicono lo sport non sia importante sono dei moralisti”. E' l'appello del ct azzurro Roberto Mancini nel corso di Sport Lab, il convegno virtuale organizzato dal Corriere dello Sport. Diego Armando Maradona compie 60 anni. Europa League agrodolce per le italiane: vincono Napoli e Milan, solo un pareggio per la Roma. In casa Lazio oggi è il giorno dei tamponi. (ascolta la video news qua sotto)