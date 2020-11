ROMA - Il Covid ha colpito anche il calcio e lo ha fatto in maniera pesantissima. Sono 200 i milioni di perdite della scorsa stagIone, altri 400 ce ne saranno solo fino a dicembre. Dopo lo 0-0 in Champion contro lo Shakhtar Donetsk l'Inter pareggia anche in campionato contro il Parma. Oggi il resto delle gare: in campo Lazio, Roma, Juventus, Napoli e Milan. Continua il torneo da sogno di Lorenzo Sonego chea Vienna in Austria vola in finale. (ascolta la video news qua sotto)