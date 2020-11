Champions League: Inter beffata. Atalanta travolta VIDEO

ROMA - L'Inter perde 3-2 a Madrid e scivola in fondo alla classifica. L'Atalanta travolta in casa dal Liverpool 5-0.

Lazio domani impegnata contro lo Zenit a San Pietroburgo ma la vigilia è stata segnata dall'apertura di un'inchiesta da parte della Procura della Figc nei confronti del club biancoceleste "per accertare eventuali violazioni ai Protocolli sanitari finalizzati a contenere l'epidemia da Covid-19 approvati dalla Figc e validati dall'Autorità Governativa". Domani in campo anche la Juventus contro il Ferencvaros a Budapest. Il mondo dello sport è in ansia: Diego Maradona verrà operato al cervello nelle prossime ore, dopo che i controlli a cui è stato sottoposto nella clinica Ipensa di La Plata in cui è ricoverato hanno accertato la presenza di un ematoma subdurale.