ROMA - Diego Armando Maradona è stato operato con successo al cervello, fanno sapere i medici citati dalla Federcalcio argentona. Scontro totale per i tamponi della discordia tra la Lazio, che affronta lo Zenit in Champions, e la Uefa. In campo ache la Juventus che a Budapest sfida il Ferencvaros. Ieri giornata amara per le altre due italiane impegnate in champions: l'Inter ha perso a Madrid 3-2 contro il Real, l'Atalanta 5-0 in casa contro il Liverpool. (ascolta la video news qua sotto)