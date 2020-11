Maradona, operazione riuscita. Champions League, le probabili formazioni di Lazio e Juve VIDEO

ROMA - Diego Armando Maradona si è sottoposto a un'operazione per rimuovere l'ematoma subdurale nel lato sinistro della testa, riscontrato negli accertamenti ai quali si è sottoposto. La serata di ieri non ha regalato gioie alle squadre italiane in Champions League, con l’Inter battuta 3-2 a Madrid dal Real e l’Atalanta sconfitta dal Liverpool con un pesante 5-0 tra le mura amiche. Stasera tocca a Lazio e Juventus, impegnate entrambe in trasferta rispettivamente contro Zenit e Ferencvaros. (ascolta la video news qua sotto)