Covid: Roberto Mancini positivo. Si ferma anche Dzeko VIDEO

ROMA - Il ct della nazionale Roberto Mancini è risultato positivo al Covid -19 così come l'attaccate della Roma Edin Dzeko. In casa Lazio tamponi negativi per tutto il gruppo squadra dal laboratorio di Avellino ma tre casi di positivita' tra i giocatori, al gene E ed N, al tampone rapido effettuato a Roma, presso il campus Biomedico. Valentino Rossi è guarito dal covid, e domani sarà regolarmente in pista con la sua Yamaha nelle terze prove libere del gran premio d'Europa di motogp sul circuito di Valencia. (ascolta la video news qua sotto)