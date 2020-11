Lazio, tutti negativi. Juve, Dybala resta in fila VIDEO

ROMA - Tamponi Covid 19 negativi per tutto il gruppo squadra della Lazio dal laboratorio di Avellino, ma tre casi di positività tra i giocatori, al gene E ed N, al tampone rapido effettuato a Roma, presso il Campus Biomedico. In casa Juventus, che domenica sfida proprio la Lazio, Pirlo punta tutto su Ronaldo-Morata con Dybala in panchina. Fallisce l'obiettivo di Dan Friedkin di togliere l'As Roma da Piazza Affari attraverso l'offerta pubblica totalitaria promossa dopo aver acquistato da James Pallotta l'86,6% del capitale del club giallorosso. Solo 0-0 tra Sassuolo e Udinese. (ascolta la video news qua sotto)