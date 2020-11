Inzaghi: “Attacchi infondati alla Lazio”. Real Madrid, due positivi VIDEO

ROMA - "Attacchi infondati e gratuiti, mi spiace che sia attaccata sempre la mia Lazio in questo modo". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi difende alla vigilia del big match contro la Juventus l'operato della società in merito alla questione legata ai tamponi 'falsi positivi', interviene anche Ciro Immobile. L'Inter che sfiderà l'Atalanta nell'altro big match della settima di Serie A, Conte tiene alta l'attenzione nonostante il momento in chiaroscuro che vive la squadra di Gasperini. Il Real Madrid rende noto che "i giocatori Casemiro e Hazard sono risultati positivi nei test Covid-19". Andrà in scena lunedì la seduta di appello del Napoli contro il 3-0 a tavolino subito per non essere andato a Torino per giocare la partita contro la Juventus. (ascolta la video news qua sotto)