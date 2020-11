Pirlo perde Chiellini. Mancini convoca Immobile VIDEO

ROMA - Big match della settima giornata la sfida tra Lazio e Juventus. Inzaghi deve rinunciare a Leiva, Immobile e Strakosha, risultati positivi al Covid e in isolamento fiduciario, però ritrova Radu. Pirlo invece perde nuovamente Giorgio Chiellini. Ultima delle sette gare giocate nel giro di venti giorni, la Roma di Paulo Fonseca cerca a Marassi contro il Genoa il nono risultato utile conosecutivo. Ultime convocazioni del 2020 per l'Italia impegnata contro l'Estonia mercoledì 11 novembre all'Artemio Franchi di Firenze, e le sfide del torneo dell'Uefa contro Polonia e Bosnia, domenica 15 novembre a Reggio Emilia e mercoledì 18 a Sarajevo. Tre gli anticipi della settima giornata d Serie A: il Benevento crolla in casa, bele il Cagliari. (ascolta la video news qua sotto)