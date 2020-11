ROMA - Il Milan pareggia 2-2 a San Siro contro il Verona: Ibranimovic prima sbaglia un rigore poi trova il pareggio nel finale. Nessun giocatore di Lazio, Roma e Fiorentina risponderà alle convocazioni con le rispettive nazionali. Brutta tegola per il Barcellona: Ansu Fati ha subito un grave infortunio al ginocchio e dovrà essere operato. Spaventoso incidente in auto per Samuel Eto'o in Camerun: l'ex attaccante di Inter e Barcellona non è in pericolo di vita. (ascolta la video news qua sotto)