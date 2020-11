Covid, caos Nazionali. Napoli, oggi l'appello VIDEO

ROMA – E' caos Nazionali. Le Asl regionali hanno bloccato i giocatori di Lazio, Roma, Fiorentina e Sassuolo. E' in programma oggi la seduta d'appello del Napoli contro il 3-0 a tavolino subito per non essere andato a Torino per giocare la partita contro la Juventus. La Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un fascicolo con tre possibili ipotesi di reato per la questione tamponi della Lazio: falso in atto pubblico, epidemia colposa e frode in pubbliche forniture e per ora un solo nome è iscritto nel registro degli indagati: Massimiliano Taccone ovvero il presidente della Futura Diagnostica. La Fiorentina si è presa 48 ore di tempo prima di decidere se continuare con Beppe Iachini o sostituirlo con Cesare Prandelli. (ascolta la video news qua sotto)