On Air

La Fiorentina a Prandelli. Slitta la sentenza per i ricorsi di Roma e Napoli VIDEO

Esonerato Iachini, la Viola cambia in panchina. I due club dovranno aspettare ancora. I tamponi della Lazio saranno riprocessati dalla Procura di Avellino. Barcellona, Ansu Fati out per 4 mesi