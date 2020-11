L'Italia cala il poker. "Maradona ha rischiato la vita"

ROMA - L'Italia batte l'Estonia 4-0 in amichevole. Diego Maradona potrebbe essere dimesso a ore dalla clinica di Olivos in cui è ricoverato dopo essere stato operato per un edema subdurale. "Non ci sono ancora i risultati del lavoro che sta svolgendo il consulente da noi nominato. I risultati si sapranno solo al deposito della relazione del consulente tecnico della Procura". Così il procuratore facente funzioni di Avellino, Vincenzo D'Onofrio, sulla vicenda dei tamponi dei giocatori della Lazio. Con un comunicato la Lega calcio di Serie A ha reso noti date, orari e copertura televisiva per le gare valide per il quarto turno della Coppa Italia. (ascolta la video news qua sotto)