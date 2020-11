Ronaldo, un altro primato. Maradona dimesso VIDEO

ROMA - Un altro primato, l'ennesimo in carriera per Cristiano Ronaldo che con la rete del 6-0 realizzata contro Andorra, continua a riscrivere i record mondiali del calcio eguaglia una leggenda come Puskas. Diego Maradona è stato dimesso dalla clinica di Olivos dove otto giorni fa era stato operato per un ematoma subdurale. Il pericolo non è scongiurato, ma è comunque una buona notizia: i tamponi molecolari di ieri fatti dalla Roma hanno dato tutti esito negativo. Questione tamponi in casa Lazio questo pomeriggio in Procura Federale sarà ascoltato il responsabile sanitario Ivo Pulcini. (ascolta la video news qua sotto)