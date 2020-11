Procura, ascoltato Pulcini. Rossi corre a Valencia VIDEO

ROMA - Il responsabile medico della Lazio Ivo Pulcini e il medico sociale biancoceleste Fabio Rodia sono stati sentiti dalla procura federale della Figc. E' negativo il secondo tampone anti covid per Valentino Rossi, potrà partecipare al Gp di Valencia. Missione compiuta: all'Italia under 21 di Paolo Nicolato, impegnata nelle qualificazioni dell'Europeo di categoria, serviva un successo in trasferta contro l'Islanda, ed è arrivato, per 2-1. Sorteggiati i gironi della 50esima edizione delle ATP Finals, in programma a Londra a partire da domenica. (ascolta la video news qua sotto)