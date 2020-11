In campo con il Covid. Inter furiosa con il Cile VIDEO

ROMA - Un giocatore positivo al Covid in campo perché lo stop non è arrivato in tempo utile: è accaduto in occasione dell'amichevole fra la Croazia e la Turchia. Prosegue la querelle tra l'Inter ed il Ct del Cile che in conferenza stampa si era lamentato delle condizioni di Sanchez e della mancanza di comunicazione tra gli staff medici della Nazionale e dei nerazzurri. La Macedonia di Pandev conquista una storica qualificazione agli Europei del prossimo anno, piegando 1-0 la Georgia, in trasferta, negli spareggi tra nazionali provenienti dalla Nations League. Il medico dalla Lazio Ivo Pulcini è stato convocato dagli ispettori federali per rispondere a delle domande sulla questione virus a Formello. (ascolta la video news qua sotto)