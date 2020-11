Evani: “Italia attenta”. Conte: “Resto all'Inter” VIDEO

ROMA - "La Bosnia non ha ottenuto risultati ma è una ottima squadra e lo ha dimostrato contro di noi, ci ha sempre creato grossi problemi. Dovremo limitare i rischi”. Così il vice ct Alberigo Evani nella conferenza stampa della vigilia di Bosnia-Italia, ultimo atto della Nations League. “Ho ancora un contratto con l'Inter per questa stagione e la prossima, ho iniziato un progetto e voglio portarlo avanti”. Così Antonio Conte in una lunga intervista al Telegraph. L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, domani si sottoporrà alle visite di controllo nella clinica Paideia, a Roma sarebbe dunque riusltato negativo al tampone. Lewis Hamilton, fresco vincitore del settimo titolo iridato di F1, è stato nominato il nero più influente del Regno Unito. (ascolta la video news qua sotto)