L'Italia vola alle Final Four. Immobile è negativo VIDEO

ROMA - L’Italia vince 2-0 contro la Bosnia nell’ultima gara del girone di Nations League. È arrivato il via libera per Ciro Immobile: il centravanti della Lazio è risultato negativo al tampone e domani effettuerà le visite mediche. Nelle altre gare della lega A di Nations League giocate stasera in campo il gruppo 2: vincono Belgio e Inghilterra. La Roma ha trovato il general manager: Tiago Pinto sarà da gennaio il nuovo dirigente che affiancherà Paulo Fonseca nella gestione della squadra. (ascolta la video news qua sotto)