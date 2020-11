Immobile: "Pronto per Crotone". Italia, Mancini gongola VIDEO

ROMA – Dopo una lunga assenza riecco Ciro Immobile: l'attaccante della Lazio si è presentato questa mattina alla clinica Paideia per le visite mediche di idoneità dopo i giorni di stop per la positività al covid. “Devo ringraziare tutti i ragazzi e anche quelli che, come me, non c'erano: in due anni siamo riusciti a fare un grande lavoro”. Così il ct dell'Italia Roberto Mancini dopo il 2-0 alla Bosnia che fa volare gli azzurri alle Final Four di Nations League. Anche il Belgio stacca il pass per le Final Four di Nations League, insieme all'Italia grazie ad uno scatenato Lukaku. Sarà il 36enne portoghese Tiago Pinto il nuovo general manager della Roma. (ascolta la video news qua sotto)