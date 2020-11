Lukaku: “Eriksen un fuoriclasse”. Real Madrid, tegola Ramos VIDEO

ROMA - "Eriksen ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo”. Parola dell'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku che punta forte sul danese. Tegola per l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane che perde Sergio Ramos 10 giorni, out contro l'Inter in Champions League. Stephan El Shaarawy aspetta la Roma, ma intanto continua ad allenarsi al massimo per farsi trovare pronto per la sua seconda avventura in giallorosso. L'attaccante della Lazio Ciro Immobile si allena a Formello. (ascolta la video news qua sotto)