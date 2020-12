Champions: l'Inter spera. Atalanta, che fatica

ROMA - L'Inter batte 3-2 il M'Gladbach e si giocherà la qualificazione all'ultima giornata così come l'Atalanta che non va oltre l'1-1 contro il Midtjylland. Un'impresa per la testa del girone e per cancellare in fretta il pesante ko contro l'Udinese: la Lazio ha più di un motivo per battere il Borussia a Dortmund. Vincere vorrebbe dire anche staccare il biglietto degli ottavi con una giornata di anticipo. Il giudice sportivo ha squalificato per due giornate l'attaccante della Juventus Alvaro Morata. Il sangue, le urine e i tamponi nasali prelevati durante l'autopsia, insieme al cuore completo di Diego Armando Maradona, il cui peso era il doppio di quello normale, saranno analizzati domani. (ascolta la video nwws qua sotto)