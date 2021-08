Serie A, Inter, Lazio e Atalanta: le ultimissime

Riparte la serie A. Esordio per Sarri e Inzaghi. Le probabili formazioni

ROMA - Riparte la Serie A con la prima giornata di campionato ad aprire le danze saranno i campioni d'Italia in carica dell'Inter del neo tecnico Simone Inzaghi che alle 1830 ospiteranno il Genoa, alla stessa ora il Verona affronta in casa il Sassuolo. Prima anche per Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, l'allenatore che torna nella 'sua' Empoli, squadre in campo alle 20.45. Alla stessa ora Torino-Atalanta.