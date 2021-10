Milan, Inter, Roma e Lazio: le ultimissime

Milan in testa. Inzaghi sfida la Juventus. Mourinho torna sulla disfatta in Europa. Emergenza in difesa per la Lazio

ROMA - Il Milan batte il Bologna 4-2 al Dall'ara e torna momentanemanete in testa alla classifica davanti al Napoli domani impegnato contro la Roma. Sempre domani il big mtahc tra Inter e Juventus: "Sarà un campionato molto avvincente - dice Simone Inzaghi - e l'Inter vorrà essere una protagonista. Sarà una partita molto importante al di là dei tre punti in palio”. “Chi dice che sono infelice, dice una grande bugia" così Mourinho in conferenza alla vigilia della gara contro il Napoli: "I Friedkin hanno ricevuto una situazione che potrei descrivere con una parola che inizia per 'm' - dice -, ma che non posso dire. Si sono ritrovati in mano tanti errori che altri hanno fatto. Tiago Pinto lo stesso". Emergenza difesa per la Lazio nella trasferta di Verona, e Maurizio Sarri torna a convocare lo slovacco Denis Vavro e aggrega il primavera Romano Floriani Mussolini tra i 24 giocatori a disposizione. Ascolta le news del pomeriggio