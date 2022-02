Juventus, Roma, Inter e Serie A: le ultimissime

Finisce 1-1 Juve-Toro. Roma a Verona in emergenza. Rinnovano Ausilio e Marotta. Fiorentina-Udinese va giocata

ROMA - Belotti risponde a De Ligt: finisce 1-1 il derby tra Juventus e Torino. Serata con tante note negative tra i bianconeri: il ko di Rugani prima del via, poi quello di Pellegrini e Dybala nella ripresa e infine la prestazione di Vlahovic, deludente al suo esordio nel derby. "Ho fatto più di 150 partite di Champions, sono un privilegiato e non posso piangere perché ora gioco in Conference League”. La Roma in emergenza contro il Verona: "Domani saranno assenti in nove per diversi motivi - dice Mourinho -. Con nove assenti è difficile per tutti. Dovrò distruggere la Primavera che giocherà domani e mi dispiace ma ci ci servono giocatori per la panchina". Ora è ufficiale, è arrivato il rinnovo di contratto con l'Inter per l'ad Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, oltre al vice ds Dario Baccin fino al 30 giugno 2025. Fiorentina-Udinese va giocata. Lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito al match non disputato lo scorso 6 gennaio per l'emergenza covid, invitando la Lega serie A a individuare data e orario per l'incontro. Ascolta le news del pomeriggio