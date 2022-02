Lazio, Fiorentina, Inter e Milan: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Lazio a Udine senza quattro titolari, scontro Champions Fiorentina-Atalanta. Inzaghi vuole approfittare del mezzo passo falso di Pioli

ROMA - Prosegue la 26ª di Serie A, ne l posticipo delle 20.45 la Lazio cerca conferme contro l'Udinese alla Dacia Arena, all'ora di pranzo lo scontro Champions tra Fiorentina e Atalantra, alle 15 quello salvezza tra Venezia e Genoa, all 18 invece l'Inter ospita il Sassuolo per riprendersi la vetta. Nel posticipo di ieri sera a sorpresa il Milan è stato fermato dalla Salernitana sul 2-2 e oggi può essere sorpassato in classifica proprio dall'Inter. Rossoneri avanti con Messias dopo appena 5' prim Bonazzoli e poi Djuric portano avanti la squadra di Davide Nicola, ci pensa Rebic a poco più di 10' dalla fine a salvare i rossoneri.