Lazio, Inter, Fiorentina e Juventus: le ultimissime

ROMA – La Lazio impatta contro l'Udinese e manca il grande salto verso l'obiettivo Champions. Vincendo i biancocelesti avrebbe superato l'Atalanta in classifica e si sarebbero definitivamente rilanciati ma si sono dovuti accontentare dell'1-1, salvati nel finale dalla traversa colta in pieno recupero da Molino. Uno splendido Sassuolo sorprende a San Siro un’Inter sottotono (0-2), soprattutto nel primo tempo. Tante le emozioni nell'1-0 che regala sogni di Champions alla Fiorentina e sgretola le certezze dell'Atalanta che però è furiosa con l'arbitro per il gol annullato a Malinovskyi. Nell'altraa gara 1-1 tra Venezia e Genoa. Juventus senza Dybala e Rugani nell'andata degli ottavi di Champions contro il Villareal entrambi infortunati. Ascolta le news del pomeriggio