Juventus, Mourinho, Immobile e Bonomi: le ultimissime

Oggie Juve-Villareal e Chelsea-Lille. Mourinho rischia la stangata. Immobile vuole il Porto. Parla Bonomi

ROMA – Andata degli ottavi di Champions League per la Juventus che dopo il pareggio nel derby di campionato in Spagna affronta il Villareal, nell'altra gara il Chelsea ospita il Lilla. José Mourinho aspetta di conoscere le conseguenze della sfuriata di Roma-Verona, causa della seconda espulsione stagionale: a preoccupare la Roma sono i precedenti. Quando mostrò le manette a Tagliavento, in quel vecchio Inter-Sampdoria, Mourinho prese tre giornate, poi confermate in appello. Ciro Immobile è atteso domani a Formello, 24 ore prima di Lazio-Porto. E’ una corsa contro il tempo senza precedenti. Può esserci, vuole esserci. Intervista esclusiva del Corriere dello Sport del presidente di Confindustria Cartlo Bonomi, indicato come possibile nuovo leader della Lega di Serie A: “A chi mi cjiede ci me lo fa fare - esordisce – dico che lo spirito di servizio è la mia bussola. Se la sesta industria del Paese lancia un grido d’allarme, posso tirarmi indietro?".