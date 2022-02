Juventus, Roma, Totti e Polonia: le ultimissime

Due giornate a Mourinho. Totti smentisce il nuovo flirt. La nazionale polacca non vuole giocare in Russia

ROMA - La Juventus pareggia 1-1 in Spagna contro il Villareal nell'andata degli ottavi di Champions League, 2-0 del Chelsea sull Lille. Mano pesante del Giudice Sportivo sulla Roma: Mourinho fuori due giornate, così come il suo preparatore dei portieri Nuno Santos, per Tiago Pinto invece una squalifica fino all'8 marzo. Francesco Totti rompe il silenzio e parla della presunta crisi con Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma questa sera, prima di andare a cena con la famiglia, ha voluto parlare della situazione tramite i propri i social smentendop le voci che si sono rincorse nel pomerigigio. La Federcalcio della Polonia (Pzpn) si è rivolta alla Fifa per avere rassicurazioni in merito alla partita per gli spareggi mondiali che deve giocare a Mosca il prossimo 24 marzo contro la Russia. A preoccupare i dirigenti polacchi sono, ovviamente, le crescenti tensioni tra il governo di Mosca e l'Ucraina, che potrebbero sfociare in una guerra. Anche il Ministro dello Sport polacco, Kamil Bortnichuk ha chiesto lo spostamento della partita contro i russi in campo neutro. Ascolta le news del pomeriggio