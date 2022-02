Atletico Madrid, Benfica, Allegri e Maradona jr: le ultimissime

Stasera Atletico-United e Benfica-Ajax. Allegri bacchetta i suoi. Maradona jr polemico su “As”

ROMA – Proseguono gli ottavi di Champions Legaue oggi altre due gare spicca la sfida tra Atletico-Madrid e Manchester United, nell'altro match il Benfica ospita l'Ajax. Le probabili formazioni. Ieri pareggio 1-1 della Juventus contro il Villareal in Spagna. Bianconeri in vantaggio dopo meno di un minuto con Vlahovic, i padroni di casa hanno pareggiato nella ripresa con Parejo, la qualificazione si giocherà al ritorno, Allegri bacchetta i suoi a fine gara: “Sul loro gol, eravamo in sei contro uno, neanche loro pensavano di segnare. Dobbiamo lavorarci di più. Ci sta in una partita di perdere alcune palle sciocche, ma a un certo punto l'incontro l'avevamo preso in mano”. Intervista polemica di Diego Armando Maradona Jr al quotidiano spagnolo As alla vigilia di Napoli-Barcellona: “Fino ad oggi la società non mi ha ancra invitato ad un match così significativo per la memoria di mio padre – spiega – ma io non voglio niente”.