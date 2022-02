Juventus, Roma, Champions e tennis: le ultimissime

Allegri perde McKennie. Il Campidoglio torna sullo stadio della Roma. Sede della finale di Champions a rischio. Sinner ai quarti a Dubai

ROMA - Brutte notizie per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: contro il Villareal Weston McKennie ha riportato frattura al secondo e al terzo metatarso del piede sinistro: almeno due mesi fuori, il che vuol dire che la stagione è praticamente pregiudicata. Da quanto si apprende da fonti del Campidoglio, in merito a notizie di stampa apparse questa mattina su alcuni quotidiani relativamente al nuovo stadio della Roma, "si smentisce in maniera netta che l'amministrazione capitolina abbia suggerito o scelto un'area piuttosto di un'altra". La sede di San Pietroburgo come finale della Champions League 2022, il prossimo 28 maggio, è a rischio: ne sono convinti i media inglesi, e la Uefa è in effetti in posizione di attesa, vista l'evoluzione delle ultime ore della crisi Russia-Ucraina. Jannik Sinner accede ai quarti del tornao ATP 500 sul cemento di Dubai. Ascolta le news della mattina