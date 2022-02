Champions, Lazio, Napoli e Juventus: le ultimissime

Gol e spettacolo in Champions. Sarri carica i biancocelesti, Spalletti attende il Barcellona. La Juve perde anche Kaio Jorge

ROMA – Gol e spettacolo in questo mercoledì di Champions League, andata degli ottavi: è finita 1-1 la sfida tra l'Atletico Madrid e il Manchester United, pirotecnico 2-2 tra Benfica-Ajax. “Contro il Porto sarà difficile ma non impossibile”. Alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League il tecnico della Lazio Maurizio Sarri suona la carica. "Maradona tiferà per noi". Luciano Spalletti è certo che anche se scomparso lo scorso anno il pibe de oro farà il tifo per il Napoli che domani sfideranno il Barcellona ai playoff di Europa League, squadra dove Maradona giocò prima di trasferirsi proprio al Napoli. E' un mercoledì da dimenticare per la Juventus: dopo le notizie degli stop di Weston McKennie e Alex Sandro, il club bianconero deve fare i conti con il grave infortunio diKaio Jorge. Ascolta le news del pomeriggio