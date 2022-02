Lazio, Napoli, Atalanta e Conte: le ultimissime

Sarri, Spalletti e Gasperini a caccia degli ottavi di Europa League. Lo sfogo di Conte: "Forse non sono all'altezza"

ROMA – Tre italiane a caccia degli ottavi di Europa League la prima a scendere in campo sarà la Lazio che alle 1845 ospiterà il Porto, da ribaltare il 2-1 dell'andata. Alla stessa ora Atalanta di scena in Grecia contro l'Olympiacos dopo il 2-1 di Bergamo. Alle 21 il big match tra il Napoli e il Barcellona al Maradona dopo l'1-1 maturato in Spagna. Clamoroso tonfo del Tottenham nel recupero della 13^ giornata di Premier: una rete di testa di Mee, sugli sviluppi di un calcio di punizione, stende gli Spurs di Conte cancellando l'euforia per il successo di sabato scorso a Manchester contro il City. Furioso il tecnico italiano: "Quattro sconfitte nelle ultime cinque, questa è la realtà. Devo parlare con il club, forse non sono abbastanza bravo".