De Zerbi, Uefa, Serie A e Gravina: le ultimissime

De Zerbi resta in Ucraina. Sempre più a rischio la finale di Champions in Russia. Bonomi non sarà presidente della Lega. Gravina parla dell'inchiesta sulle plusvalenze

ROMA - "Abbiamo scelto di restare in Ucraina con ansia e paura, ci avevano detto che al 70% avremmo giocato sabato a Kharkiv, a 30 km dal confine russo. Ora con i bombardamenti è tutto sospeso e noi aspettiamo notizie dell'ambasciata italiana, per capire come muoverci, Confidiamo nell'aiuto del Governo". Lo ha detto Roberto De Zerbi, tecnico italiano dello Shakhtar Donetsk, in collegamento da Kiev con SportItalia. La sede di San Pietroburgo per la finale Champions del prossimo 28 maggio è a rischio, e Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha convocato per domani mattina alle 10 un Esecutivo straordinario della confederazione europea del calcio sulla crisi Russia-Ucraina, per "valutare la situazione" e prendere le "necessarie decisioni". Carlo Bonomi non diventerà il nuovo presidente della Lega di Serie A. Lo ha comunicato lo stesso numero uno di Confindustria, attraverso una nota ufficiale. Chiusa l'indagine sulle plusvalenze in Serie A, il presidente della Figc Gabriele Gravina dice la sua : “Dopo anni, di veleni, illazioni e ipotesi varie, la posizione della Figc è che sia fatta chiarezza. Continuo a ribadire che il concetto di plusvalenza è fondamentale nell'economia di mercato. Il tema e capire il modo in cui si arriva a valorizzare alcune plusvalenze". Ascolta le news della mattina