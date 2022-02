Napoli, Lazio, Atalanta e Russia: le ultimissime

Spalletti e Sarri fuori dall'Europa. Sorride Gasperini. Fermo il campionato di calcio ucraino

ROMA – Troppo Barcellona per il Napoli che crolla in casa 4-2 e dice addio all'Europa League. Il Porto si conferma bestia nera delle italiane. Eliminata anche la Lazio che ha pareggiato 2-2 in casa contro contro l'ex Comceicao nella gara di ritorno dei playoff di Europa League dopo il 2-1 rimediato all'andata. Vittoria netta invece su un campo tutt'altro che semplice per l'Atalanta che travolge l'Olympiacos e vola agli ottavi. Kiev e l'Ucraina sotto attacco da parte della Russia, e si ferma anche il campionato di calcio ucraino: Roberto De Zerbi, tecnico italiano dello Shakthar Donetsk, e il suo staff di otto connazionali sono in queste ore a Kiev, in condizioni di sicurezza, a quanto apprende l'ANSA. Ascolta le news del pomeriggio