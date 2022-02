Inter, Milan, Mancini e Russia: le ultimissime

Il Genoa ferma l'Inter. Pareggio e polemiche a San Siro. mancini porta a pranzo gli azzurri di Lazio e Roma. Annullato il Gp di Russia

ROMA - L'Inter non va oltre lo 0-0 a Marassi contro il Genoa. Dopo il pari a Salerno, quello con l'Udinese: il Milan frena in maniera clamorosa la sua corsa scudetto ma è polemica per la rete del pareggio ospite. Roberto Mancini porta a pranzo i giocatori di Roma e Lazio. Il ct della Nazionale sta proseguendo il giro dei club per incontrare i giocatori azzurri che potranno essere convocati per le prossime gare. Il Gran Premio di Russia di formula 1 non si correrà. La Formula 1 ha comunicato ufficialmente che la gara in programma a Sochi il 25 settembre sarà cancellata dal calendario 2022.