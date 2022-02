Polonia, Szczesny, Benevento e Napoli: le ultimissime

La Polonia non giocherà contro la Russia. Duro post di Szczesny. Sasso contro il pullman del Benevento. Osimhen ci sarà contro la Lazio

ROMA - La Polonia rifiuta di giocare la partita di playoff con la Russia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar. Lo annuncia la federazione polacca alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe. La partita è in programma il prossimo 24 marzo a Mosca. Intanto il portiere della Juventus e della Polonia Szczesny interviene sulla questione con un lungo post sui social: "Mi rifiuto di giocare contro giocatori che scelgono di rappresentare i valori e i principi della Russia! Mi rifiuto di stare in campo, indossando i colori del mio paese e ascoltando l'inno nazionale della Russia! Mi rifiuto di prendere parte ad uno sport anche che legittima le azioni del governo russo". Il Perugia calcio ha espresso "massima solidarietà" e "vicinanza", tramite il presidente Massimiliano Santopadre e tutta la società, in merito a quanto accaduto al pullman del Benevento, colpito da una pietra sul vetro anteriore, durante il viaggio verso il capoluogo umbro per la partita di oggi al Curi. Victor Osimhen sarà in campo nella sfida contro la Lazio. L'attaccante contro il Barcellona aveva lasciato il campo con una vistosa fasciatura alla gamba destra: il ghiaccio a fine partita è stato applicato a scopo cautelativo, il nigeriano è sempre sotto osservazione, sta lavorando per ritrovare la miglior condizione fisica - in questa stagione s'è fermato per uno stiramento al polpaccio e per la frattura dello zigomo - ma contro la Lazio, sarà regolarmente in campo. Ascolta le news della mattina