Fiorentina, Juventus, Napoli e Chelesa: le ultimissime

Defrel stende i viola. La Juve consolida il quarto posto. Spalletti sfida Sarri. Abramovich lascia la gestione del Chelsea

ROMA - Il Sassuolo stende la Fiorentina 2-1 in pieno recupero e frena la corsa europea dei viola reduci da due successi di fila. Colpo Champions della Juventus che grazie ad un Vlahovic scatenato (doppietta) stende l'Empoli al Castellani battuto 3-2 e si conferma quarta forza del campionato volando a +6 dall'Atalanta. Il Napoli vuole dimenticare in fretta la debacle in Europa contro il Barcellona che è costata alla squadra l'eliminazione. Di fronte la Lazio, anche lei uscita dall'Europa, ma in crescita sotto il profilo del gioco. Roman Abramovich lascia la presidenza del Chelsea. Lo fa sapere con un comunicato in cui spiega che "durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del Club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità".