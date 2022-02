Napoli, Roma, Verona e Russia: le ultimissime

Spalletti stende la Lazio e vola al comando. I giallorossi vincono all'ultimo respiro. Simeone scatenato. Le sanzioni della Uefa contro Putin

ROMA – Spreca tantissimo nel primo tempo va sotto trova il gol nel finale ma nel recupero crolla e dice addio alle già residue speranze di Champions. La Lazio cade all'Olimpico 2-1 sotto i colpo di un Napoli spietato e saluta le già residue speranze di poter lottare per il quarto posto mentrre l'ex Spalletti si proietta in testa alla classifica. La Roma in superiorità numerica per 45' batte lo Spezia 1-0 solo al 99' grazie a un calcio di rigore conquistato da Zaniolo e realizzato da Abraham. Come all'andata (4-3), il Verona vince anche il derby di ritorno contro il Venezia e la soddisfazione è doppia: 3-1 e tripletta del Cholito Simeone che torna al gol dopo due mesi e mezzo. Reduce da una vittoria e tre pareggi, colpo grosso del Cagliari all'Olimpico Grande Torino, sbancato con il punteggio di 2-1 e frutto delle reti di Bellanova (21') e Deiola (62'). "Nessuna competizione internazionale potrà essere giocata sul territorio della Russia, con le partite 'casalinghe' giocate in territorio neutrale e senza spettatori. L'associazione membro che rappresenta la Russia parteciperà sotto il nome 'Football Union of Russia (RFU)' e non 'Russia'. Nessuna bandiera o inno verrà utilizzato nelle partite a cui partecipano squadre della Federcalcio russa": lo ha deciso la Fifa. Ascolta le news del la mattina